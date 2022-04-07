Стокгольм, , 23:54 — REGNUM Шведская актриса Алисия Викандер раскрыла подробности своего участия в съёмках различных постельных сцен в кино. Об этом пишет портал Screen Rant 7 апреля.

«Я очень довольна своим телом, и я снялась в довольно большом количестве интимных сцен, где была обнажена. Но это всегда непросто. Я бывала в неприятных ситуациях, когда не чувствовал себя защищенной. Однажды во время съемок все были заняты своими делами, и так вышло, что я просидела голой два часа. Кто-то должен был прийти с халатом, но так и не пришел. Со временем понимаешь, что это неправильно. За мной должны были присматривать», — заявила актриса. Также Викандер отметила, что ни разу не чувствовала себя в безопасности во время съёмки подобных сцен.

Напомним, что Алисия Викандер приняла участие в съёмках более чем 40 картин. Наибольшее признание получили её роли в триллере «Из машины» и драме «Девушка из Дании».

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