Ереван, 7 апреля, 2022, 21:08 — ИА Регнум. Армения должна состоять в военном блоке НАТО для обеспечения безопасности, считают 34,1% участников социологического опроса «Армения на перекрестке: ориентация, приоритеты и внешнеполитические ожидания». Исследование проводилось специалистами экспертного центра SOCIES при содействии Ереванского государственного университета и финансовой поддержке Фонда Конрада Аденауэра.

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Лишь 29,1% опрошенных в вопросе «зонтика безопасности» склоняются в сторону ОДКБ, 26% не считают гарантом безопасности для Армении ни один, ни второй военный блок, а 10,7% вообще не имеют представления об этих структурах. Hаиболее перспективным опрошенные считают членство Армении в Европейском Союзе (46,1%).

За нахождение в ЕАЭС высказались 28,7% респондентов, 12,5% не поддерживают ни один экономический союз, а 12,6% ничего не знают об этих объединениях. Кроме того, передает Лента.ru, согласно результатам опроса, 69,7% респондентов придерживаются мнения, что Армении необходимо ограничить отношения с РФ и расширить с ЕС и США. При этом 26,4% считают единственным вариантом для Армении стратегическое сотрудничество с Россией, а 3,9% и вовсе выступают за прекращение сотрудничества с РФ. Основной причиной, препятствующей развитию отношений с Западом, респонденты считают тесные связи Армении с РФ.

В опросе приняли участие 1530 человек в возрасте от 18 лет. Из них 570 — жители Еревана, 430 — областных городов, 530 — сел.