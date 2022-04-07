Бишкек, 7 апреля, 2022, 20:58 — ИА Регнум. Бренд одежды «Made in Kyrgyzstan» («Сделано в Киргизии») приобретает всё большую популярность в России. Об этом заявил заместитель торгового представителя РФ в республике Айнур Саманов, выступая на киргизско-российском женском бизнес-форуме.

Vpk.name Флаги Киргизии и России

По его словам, взаимная торговля между странами за последний год вырос более чем на 45%. Причём поставки одежды из Киргизии в Россию занимают третью позицию в структуре товарооборота.

«Мы получаем большое количество запросов от российских компаний, которые заинтересованы не только в поставках киргизстанских товаров, но также рассматривают вопрос о возможном запуске совместных текстильных производств», — отметил Саманов.