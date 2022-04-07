Бишкек, 7 апреля, 2022, 20:56 — ИА Регнум. Президент Садыр Жапаров сегодня, 7 апреля, посетил национальный историко-мемориальном комплекс «Ата-Бейит», где почтил память киргизстанцев, погибших в ходе произошедшей в 2010 году в Киргизии революции. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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Вместе с ним на мемориальном комплексе присутствовали премьер-министр Акылбек Жапаров, спикер республиканского парламента Талант Мамытов, госсекретарь Суйунбек Касмамбетов, секретарь Совета безопасности Марат Иманкулов и другие чиновники.

Глава государства возложил цветы к «Мемориалу памяти героев народной Апрельской революции 2010 года», после чего вместе с другими участниками мероприятия прочитал поминальную молитву.

ИА REGNUM напоминает, что весной 2010 года в Киргизии произошла «Апрельская революция», в результате которой был свергнут президент Курманбек Бакиев, который вместе со своей второй женой и младшими детьми впоследствии нашел прибежище в Минске, получив белорусское гражданство.

В Киргизии Курманбек Бакиев и его брат Жаныш Бакиев, возглавлявший службу госохраны, неоднократно заочно приговорены к пожизненному заключению с конфискацией имущества за целый ряд особо тяжких преступлений. Также аналогичный приговор был вынесен в отношении Максима Бакиева — старшего сына экс-президента Киргизии.