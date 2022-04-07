Кисловодск, Ставропольский край, 7 апреля, 2022, 20:56 — ИА Регнум. Сообщения о минировании нескольких зданий в Кисловодске оказались ложными. После проверки информации о бомбах, якобы заложенных в одном из санаториев, в торговом центре, театре-музее «Благодать» и в горсуде, в администрации города сообщили, что она не подтвердилась. Об этом сообщил вечером 7 апреля мэр курорта Евгений Моисеев.

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«Все четыре объекта были проверены, будьте спокойны: сообщения о минировании не подтвердились. Безопасности жителей города и наших гостей ничего не угрожает» , — успокоил Моисеев горожан и гостей города.

Мэр выразил благодарность за оперативность экстренным и правоохранительным службам, которые помогли эвакуировать людей и обследовать здания. В настоящее время ведется розыск анонимного телефонного «террориста».