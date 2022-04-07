Бишкек, , 20:55 — REGNUM Российско-Киргизский фонд развития профинансирует расширение мощностей завода по производству керамического кирпича в Чуйской области Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба РКФР.

Кирпичи

Фонд предоставит местной компании льготный кредит в размере $1 млн 350 тысяч (111,5 млн рублей) на строительство дополнительной печи для обжига кирпича, а также на приобретения необходимого для этого оборудования и спецтехники.

Благодаря поддержке Российско-Киргизского фонда мощность завода удастся увеличить со 100 тысяч до 180 тысяч кирпичей в сутки. Будут созданы новые рабочие места, а налоговые отчисления предприятия в бюджет Киргизии превысят 15 млн сомов (около 15 млн рублей) в год.