Сантьяго, 7 апреля, 2022, 21:15 — ИА Регнум. Президент Чили Габриэль Борич завершил 6 апреля свой двухдневный официальный визит в Аргентину. Об этом сообщает новостное агентство MercoPress.

Mediabanco Agencia Габриэль Борич

Утром он принял участие в форуме, на котором присутствовали бизнесмены из Аргентины и Чили. Борич призвал руководителей бизнеса проявлять активность в развитии международной торговли, пообещав обеим сторонам всю возможную поддержку. За время правления его предшественника Себастьяна Пиньеры объемы торговли между странами выросли на 43%. Борич подчеркнул, что не намерен останавливаться на этих цифрах и призвал укреплять торговлю.

Во второй половине дня делегация чилийских гостей посетила несколько мемориальных объектов, в том числе крупнейшую тюрьму эпохи военной диктатуры 1976−1983 годов, и пообещал поддержать их включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО.