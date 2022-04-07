Челябинск, 7 апреля, 2022, 20:54 — ИА Регнум. В Челябинскую область из Донбасса прибыли уже 210 беженцев. Об этом сообщили журналистам в региональном минсоцотношений.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Из них 60 детей. Все граждане приехали самостоятельно. 34 находятся в пунктах временного размещения.

Для каждого беженца разработана индивидуальная программа помощи. Также для них действует телефонная горячая линия.

Как сообщало ИА REGNUM, эвакуация из ДНР и ЛНР была объявлена 18 февраля.