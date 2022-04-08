8 апреля 2022 | Время чтения 1 мин

Наталья Стрельцова, , 14:48 — REGNUM В Москве на ВДНХ проходит выставка передовых образцов продукции машиностроительного комплекса России и Белоруссии. Выставка приурочена ко Дню единения народов двух стран, который ежегодно отмечается 2 апреля.

Павильон «Беларусь» на ВДНХ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Тракторы «Беларус» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Трактор «Беларус 1025.3» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка передовой машиностроительной техники Белоруссии и России. КамАЗ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка передовой машиностроительной техники Белоруссии и России на ВДНХ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Карьерный самосвал БелАЗ-7540s Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка передовой машиностроительной техники Белоруссии и России. БелАЗ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Выставка передовой машиностроительной техники Белоруссии и России на ВДНХ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Автомобиль КамАЗ-43509 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Комбайн зерноуборочный самоходный G52124 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Комбайн зерноуборочный самоходный G52124 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Самоходная косилка CS-150 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ведущие опытные и действующие образцы промышленной, сельскохозяйственной, пожарной и гражданской наземной и воздушной техники обеих стран представят такие производители, как КамАЗ и «КамАЗ-Мастер», Петербургский тракторный завод, «Ростсельмаш», «Меркатор», «Гомсельмаш», БелАЗ, ОАО «МАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», Минский тракторный завод, Амкодор-Центр, «Белджи», «Вертолеты России», УАЗ, ГАЗ, а также Национальная академия наук Республики Беларусь.

Выставка передовой машиностроительной техники Белоруссии и России на ВДНХ. МАЗ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка передовой машиностроительной техники Белоруссии и России на ВДНХ. Экскаваторы-погрузчики «АМКОРД» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка передовой машиностроительной техники Белоруссии и России на ВДНХ. «Кировец» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Кировец К-7М» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка передовой машиностроительной техники Белоруссии и России на ВДНХ. Комбайн зерноуборочный самоходный G52124 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Экскаватор-погрузчик «АМКОДОР 732» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Выставка передовой машиностроительной техники Белоруссии и России на ВДНХ. Экскаваторы-погрузчики «АМКОРД» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Брянсксельмаш». Комбайн зерноуборочный самоходный GS12 «Делюкс» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Зерноуборочный комбайн RSM16.1 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM «Ростсельмаш». Зерноуборочный комбайн RSM16.1 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

МАЗ-673110 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Гироплан TERCEL Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Приставка к инвалидной коляске «ПЕГАС» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Трехколесный велосипед ВТК-219 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка передовой машиностроительной техники Белоруссии и России на ВДНХ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка расположена на открытой площадке между павильоном № 18 «Выставочно-торговый центр Республики Беларусь» и павильоном № 57 «Россия — моя история». Увидеть продукцию машиностроительного комплекса можно до 9 апреля. Вход на мероприятие бесплатный.