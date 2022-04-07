Москва, , 20:51 — REGNUM Решение досрочно выйти из Совета ООН по правам человека принято руководством России, сообщили 7 апреля в пресс-службе МИД РФ. Москва сделала этот шаг после того, как ГА ООН приняла антироссийскую резолюцию о приостановлении членства РФ в СПЧ.

МИД России © ИА REGNUM

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Назвав это решение ГА ООН неправомерным, политически мотивированным и демонстративным, МИД России заявил:

«Российская Федерация приняла решение о досрочном прекращении с 7 апреля 2022 года своих полномочий члена Совета ООН по правам человека».

Напомнив, что главной целью СПЧ ООН всегда считалось содействие развитию конструктивного и максимально деполитизированного диалога стран по ключевым вопросам правозащитной повестки, российское внешнеполитическое ведомство констатировало:

«К сожалению, в современных условиях Совет фактически монополизирован одной группой государств, использующих его в своих конъюнктурных целях».

Сами эти страны «непосредственно участвуют в совершении грубых и массовых нарушений прав человека либо потворствуют этому», дискредитируя СПЧ ООН. Так что дальше оставаться членом этой структуры Россия не считает верным.

Российский МИД добавил, что страна, несмотря на свой выход из СПЧ ООН, планирует и впредь «вносить свой вклад в укрепление конструктивного диалога по правам человека, вовлечение всех заинтересованных сторон в процесс коллективной выработки и принятия решений, отвечающих интересам всех групп государств».

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