Москва, , 20:47 — REGNUM Рэпер Моргенштерн обратился к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Он опубликовал для неё серию постов в своём телеграм-канале 7 апреля.

Моргенштерн Цитата из видео на YouTube

В обращении музыкант предложил общественному деятелю связаться с ним и поговорить напрямую. Моргенштерн также предположил, что Мизулина проявляет к его творчеству повышенный интерес, так как она испытывает к нему симпатию.

Рэпер приложил к постам изображение двух героев мультсериала «Эй, Арнольд», в котором главная героиня была тайно влюблена в протагониста шоу. «Ты Хельга, я твой Арнольд», — подписал он картинку и добавил на неё их с Мизулиной лица.

Скриншот изображения с обращением Моргенштерна к Мизулиной Телеграм-канал Моргенштерна

Ранее Екатерина Мизулина опубликовала в своём телеграм-канале открытое письмо с обращением к главе СК Александру Бастрыкину. Она попросила его рассказать общественности о решениях по итогам проверки Моргенштерна в связи с обвинениями в продаже наркотиков и оправдании нацизма.

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