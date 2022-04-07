Москва, 7 апреля, 2022, 20:47 — ИА Регнум. Рэпер Моргенштерн обратился к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Он опубликовал для неё серию постов в своём телеграм-канале 7 апреля.

Цитата из видео на YouTube Моргенштерн

В обращении музыкант предложил общественному деятелю связаться с ним и поговорить напрямую. Моргенштерн также предположил, что Мизулина проявляет к его творчеству повышенный интерес, так как она испытывает к нему симпатию.

Рэпер приложил к постам изображение двух героев мультсериала «Эй, Арнольд», в котором главная героиня была тайно влюблена в протагониста шоу. «Ты Хельга, я твой Арнольд», — подписал он картинку и добавил на неё их с Мизулиной лица.

Телеграм-канал Моргенштерна Скриншот изображения с обращением Моргенштерна к Мизулиной

Ранее Екатерина Мизулина опубликовала в своём телеграм-канале открытое письмо с обращением к главе СК Александру Бастрыкину. Она попросила его рассказать общественности о решениях по итогам проверки Моргенштерна в связи с обвинениями в продаже наркотиков и оправдании нацизма.