Буэнос-Айрес, 7 апреля, 2022, 20:59 — ИА Регнум. Президент Аргентины Альберто Фернандес опубликовал 6 апреля в своих социальных сетях письмо папы Римского Франциска, в котором тот призвал правительство Аргентины продолжать работать на благо самых слабых и нуждающихся. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Agência Brasil Папа Римский Франциск

«Я призываю вас продолжить вечный поиск великих идеалов, которые будут способствовать распространению уважения и достоинства всех мужчин и женщин. Все мы являемся частью единой семьи», — говорится в адресованном Фернандесу тексте.

Данное письмо стало ответом на поздравления Фернандеса по случаю девятой годовщины папства Франциска.