Москва, 7 апреля, 2022, 20:42 — ИА Регнум. Более 40 авиарейсов задержано или отменено в аэропортах Московского авиационного узла вечером в четверг, 7 апреля. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аэропорт «Домодедово»

Согласно онлайн-табло, в аэропорту «Внуково» отменено 17 рейсов, ещё шесть рейсов задерживается, в «Домодедово» отменено восемь рейсов и два рейсов задержано, в «Шереметьево» отменено два рейса и шесть рейсов задерживается.

В аэропорту «Жуковский» пока все авиарейсы следуют в соответствии с расписанием.