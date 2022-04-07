Екатеринбург, , 20:40 — REGNUM В Екатеринбурге на территории микрорайона Вторчермет найдены тела девушки и молодого человека. Об этом сообщает старший помощник руководителя свердловского Следственного комитета Александр Шульга.

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Их обнаружили вечером 6 апреля. Признаков насильственной смерти нет. Проводится процессуальная проверка.

Глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых добавил, что погибли девушка 2002 года рождения и мужчина, родившийся в 1997 году. Их обнаружила родственница последнего, которая несколько дней не могла до него дозвониться.