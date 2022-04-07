Батуми, Грузия, , 20:25 — REGNUM 21-летний экс-нападающий казанского «Рубина» и игрок батумского «Динамо» и сборной Грузии по футболу Хвича Кварацхелия принял решение перейти в «Наполи». Об этом 7 апреля сообщило издание Corriere dello Sport.

Хвича Кварацхелия Анна Нэсси

По информации источника, «Наполи» готов заплатить «Динамо» 8 миллионов евро. Соглашение грузинского нападающего с неаполитанским клубом будет рассчитано на пять лет. По контракту с «Наполи» Кварацхелия будет получать 1,1 миллиона евро в год.

В текущем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Хвича Кварацхелия принял участие в девятнадцати турах, в которых отметился двумя забитыми мячами в ворота тульского «Арсенала» и «Ростова» и четырьмя результативными передачами.