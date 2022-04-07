Тюмень, 7 апреля, 2022, 20:25 — ИА Регнум. В Тюмени проводится проверка по факту гибели мужчины при пожаре 7 апреля. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

25.mchs.gov.ru Пожарные

Трагедия произошла днём во время пожара в квартире дома, расположенного по улице Домостроителей в Тюмени. Погиб мужчина 1966 года рождения. Следователями проводится осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначены экспертизы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в В Оренбургской области полиция задержала мужчину, который подозревается в поджоге дома.