Бишкек, , 20:25 — REGNUM С начала 2022 года Национальный банк Киргизии уже провёл семь интервенций для сглаживания резких колебаний обменного курса валют. Об этом сообщает финансовый регулятор.

Национальный банк Киргизии Nbkr.kg

За это время Нацбанк пять раз продавал на внутреннем валютном рынке доллары США и дважды скупал американскую валюту.

В общей сложности национальный финансовый регулятор реализовал $284,3 млн и приобрёл $19,9 млн.

Также в Национальном банке Киргизии отмечают, что в настоящее время международные резервы Киргизии достигает $2 млрд 626 млн. Это позволяет покрыть около шести месяцев будущего объема импорта товаров и услуг страны.

Установленный Нацбанком Киргизии официальный курс доллара США составляет 85,7 сома за $1. Коммерческие банки и пункты обмена валют покупают американскую валюту у населения в среднем по 87,5 сома за $1, а продают по 88,5 сома за $1.