Бразилиа, 7 апреля, 2022, 20:23 — ИА Регнум. Испанский главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может занять аналогичную должность в национальной сборной Бразилии по футболу после завершения чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре. Об этом 7 апреля сообщило испанское издание Marca.

Thomas Rodenbücher Хосеп Гвардиола

По информации источника, в приглашении Гвардиолы заинтересована Бразильская конфедерация футболиста.

В текущем сезоне «Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы одержал 23 победы и набрал 73 очка в тридцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22. «Горожане» занимают первое место в турнирной таблице чемпионата. Ближайший преследователь «Ливерпуль» отстает от клуба из Манчестера на одно очко.

Хосеп Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года после ухода из мюнхенской «Баварии».