7 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

Ксаверий де Местр, , 21:50 — REGNUM Легкоатлетов из России и Белоруссии не допустят к участию в Бостонском марафоне, который проходит в апреле в США, заявили организаторы забега. Это еще один пример усиливающейся изоляции двух стран на фоне украинского конфликта, пишет The New York Times. При этом русским и белорусским участникам, проживающим в других странах, всё же разрешат принять участие в соревнованиях. Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией.

Александр Дейнека. Бегуны. 1934

«Какой смысл запрещать людям наслаждаться здоровыми занятиями, которые не имеют отношения к войне?» — недоумевает @malennnnnnnn.

«Я понимаю ужасные события на Украине, но еще большее усиление русофобии может быть равносильно ненависти к невинным русским. Можем ли мы просто извлечь уроки из истории?» — спрашивает @thelibraleo.

Русофобия Mirtesen.ru

«Эй!!! Бегуны не виноваты в том, что происходит в России и на Украине», — указывает @Tenesse14.

«Полагаю, кто-то забыл, что международные спортивные мероприятия изначально были призваны объединять народы и укреплять дух дружбы вдали от военных арен?» — отмечает @project2502.

«Это глупо. Это ничего не дает. Лучшим подходом было бы прекращение покупки странами ЕС российских энергоносителей», — уверен @Geeko01971486.

«О да, так мы точно покажем России, что… им не стоит пытаться помочь нам предотвратить террористические атаки», — делает отсылку @wyattreed13 к теракту во время Бостонского марафона в 2013 году. Тогда Россия предупредила США об одном из террористов.

«Это не «признак изоляции». Это фашизм. Эти люди не имеют никакого отношения к Украине… чем это отличается от лагерей для японцев во время Второй мировой войны?» — восклицает @MorrisMedici.

«Почему тогда Овечкин всё еще играет в Вашингтоне?» — спрашивает @PatatLFPress.

Александр Овечкин Nhl.com

«Потому что он — главная звезда хоккея за последнее десятилетие. И приносит НХЛ огромное количество денег. Его не отменят», — отмечает @Sinner88 26 .

«Какое отношение имеет российский марафонец к решению их правительства?» — задает риторический вопрос @burgerlicher.

«Так сколько американских спортсменов и артистов были отстранены от соревнований из-за незаконных вторжений и военных преступлений США на протяжении многих лет?» — пытается припомнить @TexasBirder56.

«Как это остановит конфликт? Серьезно», — пишет @MattSlapper.

«Печально, но другие страны спокойно соревновались после вторжения в Ирак/Афганистан/Вьетнам», — вспоминает @TDMurray48.