Бухарест, 7 апреля, 2022, 20:22 — ИА Регнум. За прошедшие сутки на территории Румынии официально зарегистрировано 2320 новых случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 7 апреля сообщает румынское издание Romania Libera.

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По официальным данным, очаги инфекции фиксируются в Бухаресте, Яссах и других крупных городах страны. При этом медики говорят о снижении заболеваемости в сельской местности. Скончались 18 человек.

По состоянию на 7 апреля, общее число граждан Румынии, заболевших COVID-19, составило 2,87 млн. Из них умерло 65 147 пациентов.