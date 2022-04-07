7 апреля 2022 | Время чтения 6 мин

Арсен Шаяхметов, , 21:49 — REGNUM Повышение цен на продукты питания и товары первой необходимости становится всё более заметным фактором для российских граждан. На проблему вынуждены были отреагировать и высшие российские чиновники. Так, президент Владимир Путин заявил, что власти должны обеспечить доступность товаров на потребительском рынке, но в то же время не допускать регулирования цен «в ручном режиме». По мнению президента, сделать это можно за счёт увеличения предложения, в том числе путём перенаправления экспортных товаров на внутренний рынок. В то же время эксперты полагают, что дальнейший рост цен неизбежен, но от государства зависит, насколько контролируемым и глубоким будет этот процесс.

Цены на продукты питания Иван Шилов © ИА REGNUM

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Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Вместо магазина — на дачу и в огороды?

Рост цен и дефицит на некоторые товары возник в ряде российских регионов почти сразу после начала специальной военной операции и последовавшей за ней санкционной войной, которую Запад объявил России. Уже в начале марта председатель российского правительства Михаил Мишустин заявил о том, что федеральная власть проводит мониторинг цен на социально значимые продукты питания с целью сохранения баланса на рынке продовольствия. Речь идёт в том числе о хлебе и хлебобулочных изделиях. Согласно данным Росстата, по итогам февраля этого года цены на продукты питания выросли на 12,61% по сравнению с февралём прошлого года. Только согласно официальным данным, сахар подорожал на 20,6%, крупа и бобовые — на 18%, макаронные изделия — на13,3%. Одновременно в некоторых субъектах возник дефицит ряда товаров, прежде всего сахара.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как отмечает глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов, история с сахаром весьма примечательна.

Олег Иванов «Его отсутствие, по мнению Федеральной антимонопольной службы, в ряде магазинов связано с недобросовестными участниками рынка. Иначе говоря — спекулянтами, чья активность особенно активизируется в непростые для народа и страны времена. Поэтому ситуация с сахаром хоть и неприятна, но не так глобальна, как представляется. Сахарных запасов, очевидно, хватает, чтобы не допустить дефицита. Точно так же на складах хватает и другой продукции. Увеличение спроса, во многом подстегиваемого страхом дефицита, неизбежно будет способствовать и росту предложения. Антимонопольным структурам предстоит ещё поработать, чтобы цены на товары, и так зеркально реагирующие на валютные колебания и инфляцию, не стали ещё и способом наживы для спекулянтов».

Эксперт рынка пищевых продуктов, руководитель консалтингового агентства Bright Consulting Мария Яшенкова считает, что именно сейчас продуктовый рынок переживает первую волну повышений цен «навсегда» — тех, что быстро не снизятся.

Мария Яшенкова «Производители и ритейлеры уже несут затраты по новому курсу. Уже ощущается падение продаж после мартовского повышения — почти на 20% в объёмном выражении по сравнению с мартом 2021 года. И падение будет серьёзным: у населения нет денег; люди закупили запасы и теперь будут долго их проедать; скоро период огородов, в которых люди будут сами выращивать то, что уже привыкли покупать в магазине, — от картошки до джемов».

Регионы адаптируются к меняющимся условиям

Меры, направленные на предотвращение спекулятивного роста цен, а также снижение товарного дефицита, предпринимаются и на региональном уровне. Так, в Самарской области власти решили сделать коллективный заказ на сахар. Спрос на этот товар в регионе в последнее время вырос в пять раз. Но дело в том, что крупные поставщики вне Самарской области не заинтересованы брать заказы от малых предприятий — небольших кафе, кондитерских или ресторанов. Поэтому власти региона планируют собрать заявки от таких предприятий малого и среднего бизнеса и сделать из них общий региональный заказ, а затем уже распределять товар между более мелкими заказчиками.

Власти Башкирии также решили договориться с предпринимателями о недопустимости резкого роста цен. Ряд региональных сетей подписал меморандум об ограничении наценки. В частности, под минимальные наценки попали хлебобулочные изделия, сахар, молочная продукция и отдельные виды овощей. Однако не все компании оказались готовы соблюдать договорённости. В ближайшее время правительством региона планируется ещё одна встреча с участниками товаропроводящей цепочки. Будут приглашены дистрибьюторы, производители, ретейл, логистические компании. Цель встречи — напомнить о недопустимости спекулятивных цен на каждом этапе цепочки.

В Свердловской области за ростом цен на продукты и товары первой необходимости будет следить специальный штаб. Задача штаба — не только мониторинг, но и оперативная оценка ситуации, прогноз её развития, выработка мер по обеспечению ценовой стабильности в регионе. Власти области обещают жёстко бороться с любыми попытками безосновательного повышения цен.

В большинстве регионов власть также активно занимается мониторингом цен на продукты. По мнению Олега Иванова, в ближайшее время должна существенно активизироваться и антимонопольная деятельность государственных органов.

Цены на продукты Nedelya40.ru

Олег Иванов «Возможны соответствующие корректировки федерального и регионального законодательства. Разумеется, государство уже принимает необходимые меры по переориентированию на другие рынки. Это видно на примере другого продукта — офисной бумаги. Её производство в России пострадало из-за санкций, но уже найден выход из ситуации, в том числе с привлечением новых поставщиков необходимого сырья из дружественно или нейтрально настроенных стран. Этот метод будет применим и к продовольствию. В случае нехватки собственных ресурсов и мощностей вполне реально построение кооперации с новыми иностранными партнерами. Наконец, нельзя забывать, что рынок способен адаптироваться к меняющимся условиям. Пусть это происходит не молниеносно, но внешняя конъюнктура оказывает на нынешнюю ситуацию значительное влияние. Нельзя исключать того, что после завершения военной операции на Украине многие иностранные компании начнут возвращаться в Россию».

Вместе с тем у экспертов присутствует и скепсис относительно того, что цены удастся удержать на нынешнем уровне.

Мария Яшенкова «Цены будут постепенно идти вверх всё лето, и традиционно мы увидим ещё один скачок в районе сентября-октября. Хотя не исключён и другой сценарий, предполагающий существенное влияние политических факторов, здесь уже невозможно ничего предсказывать».

Очевидно, что рост цен и дефицит товаров затронул уже все российские регионы, и почти все власти субъектов в качестве ответной меры предприняли шаги по мониторингу цен в точках продаж. При этом однозначная позиция федерального центра состоит в том, что возможно использование только рыночных механизмов, а значит, моратория на повышение цен ни в одном из субъектов мы не увидим. В этих условиях ключевым станет умение региональных руководителей находить общий язык с мелкими и крупными производителями, встречаться и договариваться с предпринимателями, занятыми на всех цепочках поставки и продажи товаров.