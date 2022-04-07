Москва, , 23:54 — REGNUM Российский певец Сергей Шнуров заключил соглашение с телеканалом ТНТ. Об этом сообщает пресс-служба телеканала 7 апреля.

Сергей Шнуров Дарья Драй © ИА REGNUM

Известно, что музыкант записал эксклюзивную песню для комедийного сериала «Семья», премьера которого запланирована на ТНТ на 11 апреля 2022 года. Также ожидается, что в ближайшее время Шнуров представит ряд других работ, созданных для проектов телеканала.

Напомним, что в начале марта 2022 года Сергей Шнуров временно покинул пост генерального продюсера RTVI. По словам певца, в настоящий момент его мнение «в контексте происходящих событий может не совпадать с редакционной политикой».

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