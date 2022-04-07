Челябинск, , 20:11 — REGNUM В Челябинской области под суд отдан местный житель, обвиняемый в убийстве и покушении на убийство, совершённых в 20 лет назад. Об этом сообщает областное управление СКР.

Суд

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Преступления были совершены в марте 2002 года на дискотеке в посёлке Петровский Октябрьского района. По данным следствия, он повздорил с тремя гражданами и нанёс им ножевые ранения. Один из мужчин скончался.

Кроме того, ему вменяют убийство мужчины в Сунженском районе Ингушетии. Оно было совершено в августе 2001 года. Гражданин долгое время скрывался, но всё же его смогли задержать.