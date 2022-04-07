Грозный, , 20:09 — REGNUM Главе Чечни Рамзану Кадырову присвоено звание генерал-лейтенанта. Торжественная церемония объявления указа о присвоении очередного звания и вручения погонов состоялась в Грозном. Для этого в столицу республики прибыл командующий Северо-Кавказским округом войск Нацгвардии России генерал-лейтенант Сергей Захаров.

Рамзан Кадыров Mil.ru

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Он зачитал указ президента России Владимира Путина о присвоении Рамзану Кадырову воинского звания и вручил погоны генерал-лейтенанта. В этот же день погоны генерал-лейтенанта были вручены первому заместителю командующего Северо-Кавказским округом войск Нацгвардии РФ Алибеку Делимханову.

Кроме того, глава МВД по Чеченской Республике Руслан Алханов и командующий Северо-Кавказским округом Росгвардии Сергей Захаров передали государственные награды семьям погибших при выполнении воинского долга в ходе спецоперации на территории Украины. Указом президента РФ Владимира Путина орденами Мужества награждены пятеро военнослужащих и сотрудников Росгвардии посмертно.

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