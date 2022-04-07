Москва, , 20:04 — REGNUM О значительных потерях российских войск в ходе спецоперации на Украине заявил 7 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Sky News.

Дмитрий Песков Kremlin.ru

Следите за развитием событий в трансляции: ««Zа Россию!»: военная спецоперация на Украине – трансляция»

Комментируя спецоперацию ВС РФ, он сказал, что Россия понесла «значительные потери войск» и что «это огромная трагедия для нас».

Напомним, специальная военная операция на Украине проводится российскими военными с 24 февраля. Её целью заявлены демилитаризация и денацификация Украины.

Читайте ранее в этом сюжете: Песков отказался говорить о планах действий российских войск в Донбассе