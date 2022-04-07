Минск, , 23:55 — REGNUM Белорусско-российская группа IOWA представила новую песню «Знаки». Премьера ррботы состоялась на всех музыкальных платформах 7 апреля.

IOWA Скриншот YouTube

Центральной темой композиции стала сложность во взаимоотношениях между людьми, вырастающая в «лабиринт чувств». Примечательно, что сингл «Знаки» был записан ещё в 2021 году, однако решение о его публикации коллектив принял лишь сейчас.

Напомним, что группа IOWA была образована в 2007 году, однако первую славу получила в 2012 году, приняв участие в шоу «Красная Звезда на Первом». В 2020 году коллектив представил свой третий студийный альбом «#людимаяки», являющийся их последним опубликованным проектом на текущий момент.

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