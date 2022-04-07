София, 7 апреля, 2022, 19:51 — ИА Регнум. Бывшая министр туризма Румынии Елена Удря задержана в Болгарии при попытке пересечения болгарско-греческой границы. Об этом 7 апреля сообщает бухарестский телевизионный канал Antena3.

Джеймс Тиссо. Бегство. 1890

Отмечается, что экс-чиновница пыталась попасть в Грецию по недействующим документам. В настоящее время она находится под охраной болгарских полицейских, рассматривается вопрос о ее экстрадиции вы Румынию. Другой информации не поступало.

Напомним, 7 апреля Высший кассационный суд Румынии приговорил Удрю к шести годам лишения свободы по обвинению о коррупции и взяточничестве. Ей инкриминировали «отмывание» более восьми миллионов леев ($1,7), выделенных Бухарестом на проведение массового спортивного мероприятия.