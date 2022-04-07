Грозный, , 19:50 — REGNUM В роддом Мариуполя поступила благотворительная помощь из Чечни. Медперсоналу и пациентам были доставлены медикаменты, средства гигиены и продукты питания, в том числе сладости. Об этом сообщил 7 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров.

Гуманитарная помощь Nv86.ru

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Он отметил, что, несмотря на ситуацию в городе, медицинская организация не переставала оказывать помощь беременным, приняв роды у 26 человек. Врачи, в отсутствие других специалистов, оказывали помощь всем нуждающимся.

«Медперсонал, будучи верным своему долгу, ни на один день не оставался дома, и учреждение продолжало принимать пациентов. По словам руководства больницы, за эти полтора месяца в роддоме появились на свет 26 младенцев. Кроме того, по причине сложившейся в городе ситуации медикам приходится также оказывать помощь другим пациентам» , — написал чеченский лидер в своем Telegram- канале.

Как рассказал Кадыров, когда здание больницы было повреждено в результате постоянных обстрелов, «персонал был вынужден перебраться вместе с пациентами в подвал». Там и оказывали они помощь нуждающимся в ней. Однако ресурсы в учреждении заканчивались, и помощь пришла из Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова. По поручению его президента Аймани Кадыровой в роддом был доставлен гуманитарный груз.