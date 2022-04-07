Санкт-Петербург, 7 апреля, 2022, 19:45 — ИА Регнум. 7 апреля санкт-петербургский «Зенит» на своем официальном сайте объявил о продлении контрактов с двумя игроками основного состава Алексеем Суторминым и Александром Ерохиным.

Андрей Пронин ИА REGNUM Александр Ерохин

Новый контракт 32-летнего Ерохина с «сине-бело-голубыми» рассчитан до 30 июня 2024 года. Фланговый защитник Сутормин подписал с санкт-петербургским клубом трехлетнее соглашение до конца сезона 2024/25.

В текущем сезоне на счету Алексея Сутормина четыре забитых мяча и одна результативная передача в двадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22. Ерохин же набрал 8 (6+2) очков по системе гол+пас в 22-х матчах чемпионата.