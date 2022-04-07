Ярославль, , 19:43 — REGNUM Ярославский электромашиностроительный завод (АО «ЭЛДИН») планирует расширить число видов продукции, заняв ниши западных производителей. Об этом сообщили в правительстве региона по итогам визита на завод врио губернатора Ярославской области Михаила Евраева.

Завод «Элдин» Yarregion.ru

Предприятие выпускает асинхронные электродвигатели. Сейчас на долю завода приходится около трети российского объёма производства этой продукции. В АО «ЭЛДИН» уже прорабатывают расширение номенклатуры производства. В частности, в следующем году планируют начать выпуск высоковольтных электродвигателей.

«В нашу номенклатуру входят аналоги таких брендов, как «Siemens» и ABB, и теперь, после ухода этих компаний с рынка, многие клиенты обращаются к нам, что позволяет развить более широкий спектр продукции на продажу, — рассказал генеральный директор предприятия Виталий Ахунов. — Наша стратегия — это в первую очередь изготовление специальных машин с большим количеством опций. В ближайшее время планируем заняться производством высоковольтных двигателей. Я думаю, что к концу года будет опытный образец. Также хотим развивать транспортное направление, сегодня у нас есть в производстве опытные образцы тяговых двигателей для низкопольного трамвая. В перспективе — выпуск генераторов, которые востребованы предприятиями после закрытия европейского рынка».

Региональные власти готовы поддерживать импортозамещающие инициативы.

«Поддержка бизнеса в сегодняшнее непростое время — дело крайне важное. Наша задача — сохранить стабильность в регионе, поддержать предприятия, бизнес, сохранить рабочие места, — сказал Михаил Евраев. — Турбулентность экономики — это прежде всего окно возможностей. Выиграет тот, кто сумеет быстро перестроиться, адаптироваться под новые реалии. Если предприятие планирует расширение производства, то сейчас для этого есть возможности. И, конечно, мы окажем всю необходимую поддержку».

Михаил Евраев на заводе «Элдин» Yarregion.ru

По словам главы региона, предприятия области могут получить поддержку как на федеральном, так и на региональном уровне. В числе мер — льготные займы на пополнение оборотного капитала, на модернизацию, техническое перевооружение, расширение и увеличение производства продукции гражданского назначения, в том числе на импортозамещение. Они введены в результате работы антисанкционного штаба Ярославской области, который возглавляет Михаил Евраев.

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