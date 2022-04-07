Ярославские электродвигатели заменят продукцию европейских поставщиков
Ярославль, 7 апреля, 2022, 19:43 — ИА Регнум. Ярославский электромашиностроительный завод (АО «ЭЛДИН») планирует расширить число видов продукции, заняв ниши западных производителей. Об этом сообщили в правительстве региона по итогам визита на завод врио губернатора Ярославской области Михаила Евраева.
Предприятие выпускает асинхронные электродвигатели. Сейчас на долю завода приходится около трети российского объёма производства этой продукции. В АО «ЭЛДИН» уже прорабатывают расширение номенклатуры производства. В частности, в следующем году планируют начать выпуск высоковольтных электродвигателей.
Региональные власти готовы поддерживать импортозамещающие инициативы.
По словам главы региона, предприятия области могут получить поддержку как на федеральном, так и на региональном уровне. В числе мер — льготные займы на пополнение оборотного капитала, на модернизацию, техническое перевооружение, расширение и увеличение производства продукции гражданского назначения, в том числе на импортозамещение. Они введены в результате работы антисанкционного штаба Ярославской области, который возглавляет Михаил Евраев.
Справка: Ярославский электромашиностроительный завод начал работу в 1928 году. Основная продукция — асинхронные двигатели общепромышленного исполнения с высотой оси вращения от 71 до 355 миллиметров. Также предприятие производит промышленные вентиляторы и насосные агрегаты. Помимо того, АО «ЭЛДИН» предлагает электротехническую продукцию как отечественных, так и зарубежных производителей, предназначенную для применения в различных отраслях промышленности и коммунальном хозяйстве. Объем отгрузки в 2021 году — 2 млрд 237 млн рублей, что составляет 114,8% к 2020 году. Среднесписочная численность работников — 903 человека.