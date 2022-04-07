Лондон, , 19:35 — REGNUM 24-летний английский фланговый защитник «Астон Виллы» из Бирмингема Эзри Конса в грядущее летнее трансферное окно может перейти в лондонский «Арсенал». Об этом 7 апреля сообщило издание Football Insider.

ФК «Арсенал»

В текущем сезоне Эзри Конса принял участие в 24-х турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами в ворота «Лестер Сити» (2:1) и получил четыре желтые и две красные карточки.

За «Астон Виллу» Конса выступает с 11 июля 2019 года после перехода из «Брентфорда» за 13,3 миллиона евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает английского защитника в 25 миллионов евро. Соглашение футболиста с «Астон Виллой2 рассчитано до 30 июня 2026 года.