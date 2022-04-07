Женева, Швейцария, , 19:33 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 1 157 995 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 3930 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 7 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Согласно последним данным, за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 493 392 853 носителя коронавирусной инфекции, подтверждено 6 165 833 случая смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 1 265 525 выявленных инфицированных и 3192 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.