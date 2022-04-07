Киев, 7 апреля, 2022, 23:48 — ИА Регнум. Украинская певица Анна Седокова показала последствия загадочной болезни. Соответсвующий пост появился на её странице в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вечером 6 апреля.

Юрий Ядров Анна Седокова

«Не думала, что выставлю это фото, но публичное признание — это тоже принятие. Да, я такая. Да, я леопард. Но я научусь с этим жить, не ненавидя мое тело, а принимая. Спасибо, что выслушали», — написала артистка. Также Седокова отметила, что борется с болезнью с самого детства, однако решилась на публичное признание лишь сейчас.

Напомним, что Анна Седокова прославилась благодаря участию в группе «ВИА Гра» в 2002 году. С 2004 года и по сей день ведёт сольную музыкальную карьеру, а также занимается предпринимательской деятельностью.