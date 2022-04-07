Ярославль, 7 апреля 2022, 19:28 — REGNUM В Ярославской области подготовлены проекты планов развития всех районов и городских округов на ближайшие пять лет. Об этом сообщает правительство Ярославской области.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, планы развития главы местного самоуправления подготовили по поручению врио губернатора Михаила Евраева. 7 апреля документы обсудили на выездном заседании совета председателей представительных органов муниципальных образований при Ярославской областной думе.
В пресс-службе областного правительства сообщили, что проекты включают около 3500 мероприятий по направлениям «экономика», «инфраструктура», «социальная сфера», «муниципальное управление», «безопасность».
Врио губернатора области Михаил Евраев поручил до конца мая организовать обсуждение основных направлений проектов с экспертным сообществом, а затем — с жителями муниципальных образований. Для широкого информирования граждан об инициативах планируется создать специальный информационный ресурс.
Также на заседании в областной думе обсудили меры по стабилизации региональной экономики, принятые областным антисанкционным штабом. Михаил Евраев подчеркнул, что важно не потерять ни одно предприятие.
Председатель Ярославской областной думы Михаил Боровицкий отметил эффективность работы областных и местных властей в таком формате и предложил сделать её регулярной.
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