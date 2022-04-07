Ярославль, 7 апреля, 2022, 19:28 — ИА Регнум. В Ярославской области подготовлены проекты планов развития всех районов и городских округов на ближайшие пять лет. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Yarregion.ru Михаил Евраев и Михаил Боровицкий

Как ранее сообщало ИА REGNUM, планы развития главы местного самоуправления подготовили по поручению врио губернатора Михаила Евраева. 7 апреля документы обсудили на выездном заседании совета председателей представительных органов муниципальных образований при Ярославской областной думе.

«Мы сегодня рассмотрим важный вопрос: стратегические планы развития районов и городов, а значит, и всей области. То, какими мы видим территории через пять лет, по всем направлениям, — сказал Михаил Евраев. — Это не общие слова, что мы будем жить хорошо. А конкретные мероприятия и действия. Естественно, пожелания должны быть реалистичными. Цели по каждому году необходимо соотносить с планами по каждому району, это будет живой инструмент развития региона».

В пресс-службе областного правительства сообщили, что проекты включают около 3500 мероприятий по направлениям «экономика», «инфраструктура», «социальная сфера», «муниципальное управление», «безопасность».

"Основными критериями для включения мероприятий в стратегические планы будут значимость для достижения целевых показателей развития конкретных территорий, а также наличие источников финансирования этих мероприятий или подтверждение заявок на участие в региональных и федеральных проектах, программах», — сообщил заместитель губернатора — руководитель администрации губернатора Ярославской области Алексей Доронкин.

Врио губернатора области Михаил Евраев поручил до конца мая организовать обсуждение основных направлений проектов с экспертным сообществом, а затем — с жителями муниципальных образований. Для широкого информирования граждан об инициативах планируется создать специальный информационный ресурс.

Также на заседании в областной думе обсудили меры по стабилизации региональной экономики, принятые областным антисанкционным штабом. Михаил Евраев подчеркнул, что важно не потерять ни одно предприятие.

«Мы сделали единый механизм мер поддержки. Рассматриваем все заявки. Помогать будем всем, — подчеркнул Михаил Евраев. — Плюс постарались максимально увеличить количество стратегических предприятий области, входящих в федеральный перечень и имеющих право на усиленную господдержку. У нас до введения санкций их было 11, сейчас — практически вдвое больше».

Председатель Ярославской областной думы Михаил Боровицкий отметил эффективность работы областных и местных властей в таком формате и предложил сделать её регулярной.