Москва, , 19:27 — REGNUM Курсы доллара и евро по отношению к рублю продолжили снижаться на торгах в четверг, 7 апреля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Доллар и евро Дарья Антонова © ИА REGNUM

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К закрытию торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 75,75 рубля, что на 3 рубля 95 копеек ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Курс евро составил 81,45 рубля, опустившись на 5 рублей 55 копеек.

При этом в течение дня доллар снижался до минимума с 11 февраля и торговался на уровне 74,26 рубля. Евро опускался до минимального показателя с октября 2021 года — до 80,89 рубля.