Бухарест, , 19:32 — REGNUM Неизвестный житель Румынии, угадавший несколько цифр подряд в государственной лотерее Loto 5/40, стал обладателем приза в размере 249 тыс. леев (€50 тыс.). Об этом 7 апреля сообщил бухарестский телеканал Digi24.

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Розыгрыш проводился в минувшее воскресенье, 3 апреля. При этом победитель воспользовался правом игрока и не указал своего имени и паспортных данных.

Устроители лотереи выразили надежду на то, что счастливчик заберет полагающуюся ему сумму до 3 июня нынешнего года.

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