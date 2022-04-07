Екатеринбург, 7 апреля, 2022, 19:20 — ИА Регнум. Октябрьский районный суд Екатеринбурга снова оштрафовал бывшего главу города — председателя городской думы Евгения Ройзмана за дискредитацию Вооружённых сил России. Это уже третье дело экс-мэра по данной статье.

Евгений Ройзман

По данным Накануне.Ru, сумма штрафа составила 50 тысяч рублей. Причиной новых разбирательств стал твит, содержание которого, по мнению стороны обвинения, дискредитирует российскую армию. Адвокат Ройзмана запросила лингвистическую и историческую экспертизы публикации бывшего главы Екатеринбурга, однако в их проведении было отказано. Сторона защиты также не смогла добиться замены судьи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Евгения Ройзмана уже дважды штрафовали за дискредитацию вооруженных сил России. Тогда сумма штрафов составила 100 тысяч рублей.