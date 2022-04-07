Вашингтон, , 19:13 — REGNUM Законопроект, запрещающий США покупать российские энергоносители, принят 7 апреля на заседании Сената Конгресса страны.

Сенат США Beforeitsnews.com

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Отмечается, что документ принят сенаторами с поправками. Так что позднее палата представителей снова рассмотрит и, вероятно, одобрит его.

Напомним, в конце марта США решили открыть свои нефтяные резервы, чтобы не покупать нефть у России. К этому же Вашингтон склонил ряд своих «партнёров».

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