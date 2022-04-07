Вашингтон, 7 апреля, 2022, 19:13 — ИА Регнум. Законопроект, запрещающий США покупать российские энергоносители, принят 7 апреля на заседании Сената Конгресса страны.

Beforeitsnews.com Сенат США

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Отмечается, что документ принят сенаторами с поправками. Так что позднее палата представителей снова рассмотрит и, вероятно, одобрит его.

Напомним, в конце марта США решили открыть свои нефтяные резервы, чтобы не покупать нефть у России. К этому же Вашингтон склонил ряд своих «партнёров».