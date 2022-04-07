Екатеринбург, 7 апреля, 2022, 19:44 — ИА Регнум. В УГМК подведены итоги программы операционной трансформации за 2021 год. В этой масштабной работе принимали участие коллективы 12 предприятий.

Фото: Пресс-служба УГМК Уралэлектромедь

За год на предприятиях компании, участвующих в программе, было подано 503 инициативы, принесших экономический эффект. Наибольшее количество их реализовано на АО «Уралэлектромедь» — 147, АО «УК «Кузбассразрезуголь» — 120, АО «Электрокабель» — 51, ПАО «Гайский ГОК» — 36, АО «Сибирь-полиметаллы» — 25. Экономический эффект по предприятиям (план/факт), млн руб.:ЧЦЗ — 360/525, Nova-Цинк — 485/429, Сибирь-Полиметаллы — 585/796, Уралэлектромедь — 1800/2729, Гайский ГОК — 1500/2114, Учалинский ГОК — 100/1803, Кузбассразрезуголь — 5256/9323, Электрокабель-Кольчугинский завод — 400/508, Сибкабель — 0/26, СУМЗ — 900/1018, Башмедь — 800/560, Надеждинский металлургический завод — 0/126.В 2022 году к программе трансформации присоединятся еще 10 предприятий УГМК, ожидаемый экономический эффект — 16 млрд рублей.

В результате работы «Фабрики идей» из поданных 25 000 заявок было принято к реализации 16 000, уже реализовано 5000. На «Досках решения проблем» обозначено 17 000 вопросов, требующих разрешения, из них 14 000 решены. Средний срок решения проблемы составил 16 дней. Большинство предложений направлено на улучшение условий труда, увеличение объемов производства и повышение безопасности труда.

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Джахангир Махмудов, директор по трансформации УГМК, отмечает:»Наша стратегическая цель — построение самой эффективной и рентабельной компании по добыче и переработке металлов, угля в России, и операционная трансформация как раз является ключевой частью, ключевой инициативой для достижения этой цели. Операционная трансформация помимо денежных эффектов приносит прежде всего изменения поведенческих практик и привычек. Это определенные культурные изменения. Когда мы приходим в проект на предприятие, мы сподвигаем коллег посмотреть на нашу совместную работу под другим ракурсом».

Заместитель директора по трансформации УГМК Сергей Готванский добавляет: «Важным моментом проекта операционной трансформации следует отметить то, что ни отдел развития, ни служба директора по трансформации не работают над этими проектами в одиночку. Эти проекты всегда носят комплексный характер и вовлекают производственных, технических и финансовых специалистов на предприятиях. Весь поиск мероприятий, проработка технических и экономических эффектов непосредственно ведётся с людьми, которые работают на предприятиях, потому что только эти люди знают то, как эта инициатива лучше будет работать, какой экономический, финансовый и технический эффект она может принести. Это очень важный момент, которым мы по большому счёту очень гордимся и транслируем его в массы на другие предприятия».

Мастер флотационого и сгустительного отделения обогатительной фабрики АО «Учалинский ГОК» Аэлита Ложкина рассказывает, что после внедрения одной из инициативы работники получили значительный экономический эффект и премии. Все довольны. В целом, трансформация на предприятии была введена в 2020 году. Работники подают много инициатив. Результатом стал большой экономический эффект.

«Не бойтесь! Трансформируйтесь» — призывает Аэлита Ложкина.