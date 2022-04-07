Тюмень, , 19:10 — REGNUM В Тюмени 11 апреля 2022 года по ул. Московский тракт откроется новый корпус школы № 30. Об этом сообщает информационный центр правительства тюменской области.

Шахматная зона школы № 30 Информационный центр правительства Тюменской области

Новый корпус рассчитан на 1101 учебное место. Кабинеты оснащены современной мебелью и оборудованием. Общее пространство школы наполняют мягкие зоны, спортивные уголки, скалодром для начальной школы, игровое оборудование, кинотеатр.

Просторные классы школы № 30 Информационный центр правительства Тюменской области

«Тюменская область продолжает выполнять принятые социальные обязательства. До конца года планируем открыть школу на 360 учебных мест в Тюменском районе в посёлке Богандинский. В 2023 году достроим ещё четыре школы в Тюмени: в ЖК «Ново-Патрушево», микрорайоне «Ямальский-2», жилых районах «Тура» и «Плеханово», — отметил глава региона Александр Моор в своём телеграм-канале.

Школьный кинотеатр Информационный центр правительства Тюменской области

Школа №30 в Тюмени Информационный центр правительства Тюменской области

Современное оборудование школы № 30 Информационный центр правительства Тюменской области

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области 4 апреля открылась Хмелёвская средняя общеобразовательная школа с дошкольным отделением.

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