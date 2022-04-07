Тюмень, 7 апреля 2022, 19:10 — REGNUM В Тюмени 11 апреля 2022 года по ул. Московский тракт откроется новый корпус школы № 30. Об этом сообщает информационный центр правительства тюменской области.
Новый корпус рассчитан на 1101 учебное место. Кабинеты оснащены современной мебелью и оборудованием. Общее пространство школы наполняют мягкие зоны, спортивные уголки, скалодром для начальной школы, игровое оборудование, кинотеатр.
«Тюменская область продолжает выполнять принятые социальные обязательства. До конца года планируем открыть школу на 360 учебных мест в Тюменском районе в посёлке Богандинский. В 2023 году достроим ещё четыре школы в Тюмени: в ЖК «Ново-Патрушево», микрорайоне «Ямальский-2», жилых районах «Тура» и «Плеханово», — отметил глава региона Александр Моор в своём телеграм-канале.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области 4 апреля открылась Хмелёвская средняя общеобразовательная школа с дошкольным отделением.
Читайте ранее в этом сюжете: В Тюменской области открылась ещё одна новая сельская школа