Тюмень, 7 апреля, 2022, 19:10 — ИА Регнум. В Тюмени 11 апреля 2022 года по ул. Московский тракт откроется новый корпус школы № 30. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Информационный центр правительства Тюменской области Шахматная зона школы № 30

Новый корпус рассчитан на 1101 учебное место. Кабинеты оснащены современной мебелью и оборудованием. Общее пространство школы наполняют мягкие зоны, спортивные уголки, скалодром для начальной школы, игровое оборудование, кинотеатр.

Информационный центр правительства Тюменской области Просторные классы школы № 30

«Тюменская область продолжает выполнять принятые социальные обязательства. До конца года планируем открыть школу на 360 учебных мест в Тюменском районе в посёлке Богандинский. В 2023 году достроим ещё четыре школы в Тюмени: в ЖК «Ново-Патрушево», микрорайоне «Ямальский-2», жилых районах «Тура» и «Плеханово», — отметил глава региона Александр Моор в своём телеграм-канале.

Информационный центр правительства Тюменской области Школьный кинотеатр

Информационный центр правительства Тюменской области Школа №30 в Тюмени

Информационный центр правительства Тюменской области Современное оборудование школы № 30

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области 4 апреля открылась Хмелёвская средняя общеобразовательная школа с дошкольным отделением.