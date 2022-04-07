Нарьян-Мар, 7 апреля, 2022, 19:07 — ИА Регнум. Представители коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе выступили в поддержку военной операции на Украине, сообщает пресс-служба окружной администрации.

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«Все мы знаем, какая ситуация сейчас в мире. Весь западный мир ополчился на Россию, идёт волна русофобии. Мы хотим сказать, что солидарны с политикой нашего президента, правительства. Мы за Россию, за нашего президента и за ребят, которые участвуют в специальной военной операции на Украине. Справедливость будет восстановлена», — заявил председатель Совета старейшин Ассоциации ненецкого народа «Ясавэй» Пётр Ледков.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе военной операции на Украине погиб сын замгубернатора НАО.