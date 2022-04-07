Мадрид, 7 апреля, 2022, 19:04 — ИА Регнум. 34-летний центрфорвард мадридского «Реала» и сборной Франции по футболу Карим Бензема с оценкой 9.2 по версии портала WhoScored был признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов УЕФА 2021/22.

Антон Зайцев Карим Бензема

В прошедшем матче с лондонским «Челси» (3:1) Карим Бензема забил все три мяча «сливочных». Ассистировали французу Винисиус Жуниор и Лука Модрич.

Помимо Бензема, в символическую сборную лучших игроков первых матчей четвертьфиналов попали Херонимо Рульи («Вильярреал»), Альфонсо Дэвис («Бавария»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Люка Эрнандес («Бавария»), Жилберто («Бенфика»), Луис Дуис («Ливерпуль»), Наби Кейта («Ливерпуль»), Даниэль Парехо («Вильярреал»), Джованни Ло Чельсо («Вильярреал»), Садио Мане («Ливерпуль»).

В текущем сезоне Карим Бензема принял участие в 36-ти матчах за мадридскую команду во всех турнирах, в которых отметился 37-ю забитыми мячами и 12-ю результативными передачами.