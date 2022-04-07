Москва, , 18:58 — REGNUM Московский рынок труда способен обеспечить работой сотрудников иностранных компаний, покинувших Россию. Об этом 7 апреля у себя в телеграм-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.

Сергей Собянин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Глава города напомнил, что на сегодняшний день о приостановке своей деятельности в Москве сообщил ряд крупных зарубежных предприятий.

«Уверен, что их сотрудники не останутся без работы, — в Москве более 300 тысяч вакансий. Кому-то может потребоваться повышение квалификации, переобучение. Как раз этим занимается «Техноград» на ВДНХ — крупнейшая образовательная площадка города, оснащенная самым современным оборудованием», — написал Собянин.

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