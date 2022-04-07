Копенгаген, , 18:53 — REGNUM На Украине происходят убийства российских военных, которые попали в плен к ВСУ. Об этом 7 апреля рассказал наёмник из Дании, приехавший воевать против ВС РФ, передаёт TV2.

Кровь dimitrisvetsikas

Следите за развитием событий в трансляции: ««Zа Россию!»: военная спецоперация на Украине – трансляция»

Заявив, что сам не убивал пленных, он рассказал, что неоднократно видел убийства российских военных. «Людей убивают», — сказал он, пояснив, что на деле заявления об обмене пленными не отражают сути происходящего.

По словам наёмника, несколько российских военнопленных из тех, с кем он лично говорил, были впоследствии убиты.

Читайте ранее в этом сюжете: «Звери! Мы им отправляем оружие?!» — итальянцы об украинских нацистах