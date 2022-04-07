Нарьян-Мар, 7 апреля 2022, 18:52 — REGNUM Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный пообещал, что цена на социально значимые виды хлеба в регионе расти не будет.
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Как сообщает пресс-служба окружной администрации, местный хлебозавод производит 80 тонн продукции в месяц. Основные сорта хлеба субсидируются из регионального бюджета — цены не меняются уже много лет, окружная субсидия ограничивает стоимость на уровне 62 рублей за кг.
Он также отметил, что на хлебозаводе создан достаточный запас сырья. На прошлой неделе решили вопрос с поставкой 300 тонн муки. Ранее на предприятие поступил сахар, доставленный в регион из Ульяновской области по поручению губернатора.
Как сообщало ИА REGNUM, в России за последние 10 лет доля продуктового ретейла от зарубежных товаров снизилась на треть — с 34% в 2012 году до 24% в 2021 году.